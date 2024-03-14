Bilecik\'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu

Bilecik'te gerçekleşen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının şampiyonu belli oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar arası gerçekleşen voleybol turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü 1'inci olurken, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2'inci, Bilecik Halime Hatun Yurdu ise 3'üncü olarak müsabakaları tamamladı. Voleybol turnuvasını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, tüm takımlara destek oldu. - BİLECİK
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Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 101. yılını kutluyor. Ankara'da 1923 yılında kurulan ve Türk futbolunda birçok başarıya imza atan Gençlerbirliği, şu anda Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veriyor.
Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. İki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milliler, Antalya'da gerçekleştirilecek olan organizasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Teknik direktör İbrahim Acar, takımın performansının iyi olduğunu ve şampiyonluk için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Sporcular da turnuvada başarılı olmak ve şampiyonluk kupasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Yurt dışında çalışırken felç geçiren Durmuş Ali Baysal, badmintonda elde ettiği derecelerle yetinmeyip, engellilere de eğitim vererek destek oluyor. Engelli çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Baysal, kendi imkanlarıyla spor salonlarına götürüp, müsabakalara katılmalarını sağlıyor. Hedefi engelli gençleri hayata döndürmek olan Baysal, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük yaşayarak en yaşlı sporcu olduğunu kanıtladı.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Yel, 10 Metre Havalı Tüfek Genç Kadınlar Finali'nde Türkiye şampiyonu oldu. Vali Musa Işın, şampiyonadan dönen sporcuları kabul etti ve başarılarının devamını diledi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve teknik ekibiyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Mardin 1969 Spor, 17 Mart Pazar günü Ayvalıkgücü Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın kondisyonu ve pas oyunu çalışılıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım kendi tesislerinde kampa girecek.
Eskişehir'de yaşayan milli sporcu Şamil Ömer Çalhan, muaythaide kazandığı Avrupa ikinciliğinin ardından dövüşmeyi bırakarak, kendisini yeni şampiyonlar yetiştirmeye adadı. Çalhan, milli takım adına antrenörlük yaparak daha yetenekli sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. Beden eğitimi öğretmenleri Osman Aydın ve Emrullah Özkorkmaz yönetiminde yarı final grup maçlarında Gaziantep ve Van ekiplerini yenerek birinci olan Kars ekibi, çapraz eşleşmede Erzincan takımını da eleyerek Türkiye finallerine adını yazdırdı. Final müsabakaları 17-20 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek.
Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan 2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Alptekin Canözkan birinci, Onur Mermi ikinci, Mehmet Bahçeci üçüncü ve Remzi Turgut dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Cent Koleji Kız Hentbol Takımı, Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Dünya Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklara başladı. Takım, Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
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