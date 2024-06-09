Bilecik'te Oğulpaşa Köyü Yayla ve Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Bilecik'te Oğulpaşa Köyü Yayla ve Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 20. Oğulpaşa Köyü Yayla, Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri yapıldı. İznikli İsmail Can başpehlivan oldu. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve protokol üyeleri katıldı.

09.06.2024 15:04
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 20. Oğulpaşa Köyü Yayla, Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri yapıldı.

Osmaneli ilçesinde düzenlenen 20. Oğulpaşa Köyü Yayla ve Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı, İznikli İsmail Can oldu. Yayla şenliklerinde konuşan Kaymakam Yüksel Ünal Türk "kültüründe yaylacılık, güreş ve hıdrellez şenlikleri çok güzel motifler bugün 20. sini düzenlediğimiz oğulpaşa yayla şenlikleri vatandaşlarımıza, köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Burada güzel bir etkinlik yapılmakta bu etkinlik 20 yıl da olsa fasılalı aralıklarla devam ediyor. İbrahim Polat kardeşimizin katkıları ile bugüne kadar gelmektedir. Bizimde görevimiz karınca kaderince yardım etmek ve her türlü kolaylığı sağlamaktır. Burada gençlerimizi görüyoruz bugün burada güreşecekler belkide ileride Türkiye'yi temsil edeceklerdir. Bu güreşlerde birbirini yenmek güreş değildir. Peygamberimiz Şöyle der hafiyesini yenen en büyük güreşçidir. Cazgırların söylediği ve kulağımıza küpe olan pehlivan Pehlivan Alta kaldım diye üzülme, üste çıktım diye sevinme yani bu iki ata sözünden anladığımız bu güreşlerde yenmekte var yenilmekte bu duygu ve düşüncelerim ile böyle güzel yayla şenliklerinin devam etmesi dileğimle güzel seyirler iyi eğlenceler dilerim" dedi.

Şenliklerde son olarak konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl "Gerçekten er meydanı denince, özellikle güreşler denince, Ata spor denince bu bölgede akla gelen önemli bölgelerden bir oğulpaşa köyü burası bir köy ama köyden çok daha öte güzel organizasyonlar yapıyor. Biz buraya gelmeden önce Oğulpaşanın ismini duymuştuk. Bizde bu ilin Valisi olarak gurur duyuyorum. Yanımda Selim vekilim var yanımda biraz önce şöyle bir dedikodu yaptık bunu ifade etmekte fayda var Vekilim diyor ki ben Bilecik Belediye Başkanıyken bu organizasyonu örnek alarak çok daha büyük paralar kullanarak güreşler yapmak istedik ama ne kadar mücadele ettiysek Oğulpaşayı geçemedik. Ben bu duygularımla Oğulpaşa köy muhtarımız olmak üzere komitesine, ağalarımıza destek veren herkese hanımefendilere, beyefendilere ve özellikle güreşçilerimize, yiğitlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim daim eylesin, gücümüzü daha güçlü kılsın, devletimizi, milletimizi daim eylesin çok teşekkür ederim iyiki varsınız tekradan yayla şenliklerimize ve güreşlerimize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından güreş müsabakaları başladı. Güreş müsabakalarının sona ermesinin ardından dereceye giren güreşçilere Vali Şefik Aygöl, Kaymakam Yüksel Ünal ve protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi.

Düzenlenen Oğulğaşa köyü yayla şenliklerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İl ve İlçe protokolü, siyasi parti başkanları güreşçiler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Oğulpaşa Köyü Yayla ve Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Oğulpaşa Köyü Yayla ve Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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