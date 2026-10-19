Bilecik'te Süper Amatör Lig kuraları çekildi, 14 takım A ve B grubuna ayrıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Süper Amatör Lig kuraları çekildi, 14 takım A ve B grubuna ayrıldı

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Bilecik\'te Süper Amatör Lig kuraları çekildi, 14 takım A ve B grubuna ayrıldı
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Bilecik 1. Amatör Lig'in adı Süper Amatör Lig olarak değiştirilirken 2026-2027 sezonu için 14 takımın müracaat ettiği ligde kuralar çekildi. A ve B gruplarına ayrılan takımlar 21-22 Kasım'da başlayacak ligde ilk 3 için play-off, son 2 için küme düşme mücadelesi verecek.

Bilecik 1. Amatör Lig'in yeni adı Süper Amatör Lig olurken, kuralar çekildi.

İstasyon Spor Salonu'nda yapılan U14 ile U15 Gençler Ligi teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ve takım başkanları ile yöneticileri katıldı. Yapılan teknik toplantıda 2026-2027 futbol sezonunda Bilecik Süper Amatör Lig'e 14 takım müracaat etti. A Grubu'nda Vezirhanspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Gülümbespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Kandillispor ve 1969 Bilecikspor yer aldı. B Grubu'ndan ise, Karaköyspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Kürespor, Vitraspor, Cihangazispor, Pazaryerispor ve Akpınarspor yer aldı. Çift devreli oynanacak ligde son 2 sırada yer alan takımlar Bilecik 1. Amatör Lig'e düşerken, ilk 3 sırada yer alacak takımlar şampiyonluk için play-off müsabakalarına çıkacak. 21-22 Kasım günü başlayacak ligin ilk haftasında A Grubu'nda Bozüyükspor-Söğütspor, Gülümbespor-Vezirhanspor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor-1969 Bilecikspor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasını Kandillispor BAY geçecek. B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kürespor-1299 Bilecikspor Kulübü, Vitraspor- Karaköyspor ve Cihangazispor- Akpınarspor karşı karşıya gelecek. Bu grupta ligin ilk haftasını Pazaryerispor BAY geçecek.

Öte yandan toplantıda Bilecik 2. Amatör Lig kaldırılarak, Bilecik 1. Amatör Lig olarak düzenlendi.

Kaynak: İHA
BilecikFutbolSporSon Dakika

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