Bilecik'te Yaz Spor Okulları Başladı

Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sentetik sahada düzenlenen törende, gençlerin bedensel gelişimini desteklemek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen GSB Spor Okulları'nın sadece bir spor eğitimi alanı değil disiplinin, azmin, takım ruhunun ve centilmenliğin de öğretildiği birer yaşam okulu olduğunu söyledi.

Her yıl binlerce gencin, farklı branşlarda uzman antrenörler eşliğinde sporla tanıştığını, yeteneklerini keşfettiğini ve hayata daha güçlü tutunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Sak'ın vizyonu doğrultusunda, sporun tabana yayılması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak faydalı bireyler olmaları için büyük çaba gösteriyoruz. Biz biliyoruz ki sporla büyüyen bir gençlik, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu yıl da birbirinden farklı branşlarda, her yaş grubuna uygun eğitimlerle spor okullarımızı gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Velilerimizin desteği, gençlerimizin ilgisi ve antrenörlerimizin özverisiyle bu okullar, nice şampiyonların ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacaktır." dedi.

Programda, halk oyunları ve çeşitli spor branşlarında gösteriler sergilendi.

Yaz okuluna judo, tekvando, jimnastik, futbol, basketbol, güreş, okçuluk ve yüzme gibi branşlarda yaklaşık 720 sporcunun katılacağı bildirildi.