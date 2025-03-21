Bilecik\'ten Kuraş Şampiyonası\'nda Büyük Başarı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı kentlerinden toplam 160 sporcu katıldı. Bilecik'ten katılım sağlayan Emirhan Yılmaz 71 kilogram ve Muzaffer Buğra Sezer 90 kilogramda altın madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıkarken, Fatmanur Uçar 52 kilogramda gümüş madalya alarak ikincilikle döndü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonada başarı gösteren sporcular ve Antrenör Serkan Can'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK