Bilecik U-11 Takımından Başarılı İlk Performans

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Bilecik Futbol Akademi U-11 Futbol Takımı katıldıkları ilk resmi mücadele olan Lefke Cup U-11 Turnuvası'nda göz doldurdu.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda kurulan Bilecik Futbol Akademi Külübü alt yapıya verdiği önem ile kentte adından kısa sürede bahsettirdi. Sedat Memiş, Bayram Kaptan, Eşref Taş ve Metin Şahin tarafından kentteki yetenekli gençler bir araya getirilirken, gençler tüm yaş gruplarında lige çıkacakmış gibi hazırlanıyor. Bu anlamda kulübün U-11 Futbol Takımı Osmaneli'nde düzenlenen Lefke Cup U-11 Turnuvası'na katıldı. Turnuva öncesi futbolculardan çok ailelerinin heyecanlı olduğu görülürken, A Grubunda yer alan Bilecik Futbol Akademi U-11 Futbol Takımı Eskişehir DSİ Bent, Sakarya temsilcisi Karasuspor, Osmanelispor ve Ertuğrulspor'un yer aldığı takımlarla mücadele etti. Bilecik Futbol Akademi U-11 Futbol Takımı grupta 2 maçını kaybederek, 2 maçını kazandı. 10 takımlı turnuvayı 5'inci sırada bititdi.

Bilecik Futbol Akademi U-11 Futbol Takımı ilk resmi mücadelesinde göz doldururken, tribünlerdeki sporseverden de tam not aldı. - BİLECİK