Bilecik U11 Gençler Ligi şampiyonu 4 Eylülspor oldu

Bilecik U11 Gençler Ligi şampiyonluğunu belirlendiği maçta rakibini 5-0 yenen 4 Eylülspor şampiyon oldu.

Bilecik U11 Gençler Ligi'nde bulunan 3 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz olarak kendi aralarında play-off maçları yaptılar. Şampiyonun belirleneceği eleme maçları sonrasında 4 Eylülspor ve Söğütspor finale kaldı. Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana final müsabakasında rakibini 5-0 yenen 4 Eylülspor şampiyon oldu. Maçı Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'da izlerken, şampiyon takım oyuncuları maç sonunda sahaya inerek tebrik etti. - BİLECİK