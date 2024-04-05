Bilecik U17 Gençler Ligi 2024 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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Bilecik U17 Gençler Ligi futbol müsabakalarının 2024 sezonu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

Bilecik ASKF binasında gerçekleşen kura çekimine Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp başkanları katıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, sezon öncesi kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün U17 ligiyle ilgili toplanmış bulunmaktayız. U17 Gençler Ligi'ne Vitra spor, Ertuğrulspor, 1308 Osmaneli Belediyespor ve Güneşspor katılacak" dedi.

"Önemli olan gençlerimize spor yaptırmak, kötü alışkanlıkları uzak tutmak"

Toku konuşmasının devamında, "Çift devreli yapılacak lig 20-21 Nisan tarihinde başlayacak. Önemli olan bizlerin gençlerimize spor yaptırmak, ne kadar kötü alışkanlık varsa onlardan uzak tutmak. Sporcunun bedenine başka bir şey sokmamak. Bunlar da sizlerin sayesinde oluyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bu ligde şampiyon olacak takım ise, Bilecik'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - BİLECİK