Bilecikli Genç Sporcular Kaymakam\'ı Ziyaret Etti

Türkiye Şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Bilecikli genç sporcular, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

U-20 Güreş Türkiye 3'üncüsü Mehmet Taşıkıran, U-13 Güreş Türkiye 3'üncüsü Abdulkerim Karakaya ve U-18 Gülle Atma Türkiye Şampiyonu Abdulkerim Akdaş, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de Bilecik'in gururu oldu. Kaymakam Murat Yayabaşı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti, çeşitli hediyeler takdim etti. Genç sporcuların azmi ve disiplini karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayabaşı, bu başarıların ilimiz adına büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. - BİLECİK