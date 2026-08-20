Bilecikli Güreşçi Dünya İkincisi

Bilecikli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı dünya ikincisi oldu.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo Grekoromen stilde mücadele eden Bilecikli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, dünya ikinciliği elde etti. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasının ardından şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan genç güreşçi, Bilecik'in gururu oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik'te spor hayatına adım atan ve azmiyle dünya ikinciliğine ulaşan sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.