Bilecikli güreşçi Furkan Bulur, 75 kiloda Türkiye ikincisi oldu
Bilecikli güreş sporcusu Furkan Bulur, İstanbul'da düzenlenen Genç Erkekler Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörü tebrik etti.
Bilecikli güreş sporcusu Furkan Bulur Türkiye ikincisi oldu.
İstanbul'da düzenlenen Genç Erkekler Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Furkan Bulur, 75 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Bulur, 75 kilogram kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz İbrahim Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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