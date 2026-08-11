Bilecikli Güreşçi Türkiye Üçüncüsü Oldu

Bilecikli güreşçi Berat Sertan Tufan, Türkiye üçüncüsü oldu.

9 Ağustos'ta Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirilen şampiyonada 85 kilogram kategorisinde mücadele eden Berat Sertan Tufan, rakipleri karşısında başarılı müsabakalar çıkararak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Genç sporcu, kazandığı bronz madalyayla Bilecik'in gururu oldu. Şampiyonada elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza atan Tufan'ın antrenörlüğünü ise İbrahim Karaboğa yaptı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 85 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Berat Sertan Tufan'ı ve antrenörümüz İbrahim Karaboğa'yı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği her başarı bizleri gururlandırıyor. Bilecik'ten ülkemizin dört bir yanında başarı elde eden gençlerimizin sayısının artmasını temenni ediyor, Berat Sertan Tufan'a başarılarının devamını diliyorum" dedi.