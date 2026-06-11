Bilecikli Güreşçiler Uşak\'ta Başarı Elde Etti

Bilecikli güreşçiler Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çifte başarıyla döndüler.

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Muhammed Emin Temizyürek 48 kilogram kategorisinde, Berat Sertan Tufan ise 75 kilogram kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Elde ettikleri derecelerle sporcular, 09-11 Temmuz 2026 tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - BİLECİK