Bilecikli Güreşçiler Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecikli Güreşçiler Uşak'ta Başarı Elde Etti

Bilecikli Güreşçiler Uşak\'ta Başarı Elde Etti
11.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli güreşçiler Anadolu Yıldızlar Ligi'nde iki madalya kazandı ve Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Bilecikli güreşçiler Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çifte başarıyla döndüler.

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Muhammed Emin Temizyürek 48 kilogram kategorisinde, Berat Sertan Tufan ise 75 kilogram kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Elde ettikleri derecelerle sporcular, 09-11 Temmuz 2026 tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Güreşçiler Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecikli Güreşçiler Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.