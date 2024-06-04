Bilecikli Minik Sporcu Beril Cicili Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli Minik Sporcu Beril Cicili Türkiye 3'üncüsü Oldu

Bursa'da düzenlenen yüzme yarışmalarında Bilecikli sporcu Beril Cicili, 100 metre sırtüstü stilde Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik etti.

04.06.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli minik sporcu Beril Cicili, Bursa'da düzenlenen yüzme yarışmalarında Türkiye 3'üncü oldu.

Bursa'da düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında Bilecikli sporcu Beril Cicili 100 metre sırtüstü stilde federasyon barajını geçerek Türkiye 3'üncü oldu. Başarılı sporcu bronz madalyanın sahibi olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Gençlik, Türkiye, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Minik Sporcu Beril Cicili Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli Minik Sporcu Beril Cicili Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement