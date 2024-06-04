Bilecikli Minik Sporcu Beril Cicili Türkiye 3'üncüsü Oldu

Bilecikli minik sporcu Beril Cicili, Bursa'da düzenlenen yüzme yarışmalarında Türkiye 3'üncü oldu.
Bursa'da düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında Bilecikli sporcu Beril Cicili 100 metre sırtüstü stilde federasyon barajını geçerek Türkiye 3'üncü oldu. Başarılı sporcu bronz madalyanın sahibi olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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