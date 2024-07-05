Bilecikli Sporcu Abdülkerim Akdaş Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Abdülkerim Akdaş Türkiye 2'incisi oldu

Bilecikli Sporcu Abdülkerim Akdaş Türkiye 2\'incisi oldu

Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş, İzmir'de düzenlenen U-18 Türkiye Şampiyonasında gülle atma branşında 16.51, cirit atma branşında ise 58.48 derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcu ve antrenör Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

05.07.2024 11:19
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Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 2 ayrı kategoride Türkiye 2'incisi oldu.

İzmir'de düzenlenen U-18 Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Abdülkerim Akdaş; sezon en iyi derecesiyle gülle atma branşında 16.51, cirit atma branşında 58.48 derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarılı sporcu ve antrenör Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Abdülkerim Akdaş Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika

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