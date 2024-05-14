Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası'ndan Bronz Madalya İle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası\'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Bursa'da düzenlenen Gençler Arası Spor Ligi Masa Tenisi Turnuvası'nda Arda Arabacı, 'Erkekler' kategorisinde Türkiye 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü Cumhur Yıldızçiçek'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

14.05.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli sporcu Arda Arabacı, Masa Tenisi Turnuvası'ndan bronz madalyasıyla döndü.

Bursa'da düzenlenen Gençler Arası Spor Ligi (GENÇLİG) Masa Tenisi Turnuvası Marmara Bölge Finalinde 11 ilden 32 sporcu katılım sağladı. Turnuvada 'Erkekler' kategorisinde Arda Arabacı Türkiye 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü Cumhur Yıldızçiçek'i tebrik ederek başarılarının devamı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye, Gençlik, Bilecik, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası'ndan Bronz Madalya İle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli Sporcu Arda Arabacı Masa Tenisi Turnuvası'ndan Bronz Madalya İle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement