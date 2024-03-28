Bilecikli sporcu adını şampiyonluğa yazdırdı.
Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Liseler Arası Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 48 kilogramda yarışarak Bilecik'i temsil eden sporcu Altuğ Gesge 8 maçta raunt kaybetmeden bütün karşılaşmalarda galip gelerek Türkiye şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu Altuğ Gesge ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bilecikli sporcu Altuğ Gesge, Türkiye Şampiyonasında şampiyon oldu - Son Dakika
24 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in, 51 yaşındaki eski sevgilisi Sergen Yalçın'a geri döndüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İkili, ilişkilerini gizli tutmak için gözlerden uzak restoranları tercih ediyor ve Yalçın, takımının maçı ve idmanı olmadığı günlerde Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geliyor. Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark bulunuyor.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Badminton müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda başladı. Genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Müsabakalara katılan gençler arasında yoğun bir rekabet yaşandı.
Futbolculuğu kadar sahip olduğu ultra lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Cristiano Ronaldo, Portekiz'de 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 ile görüntülendi. Ronaldo'nun yeni aracı olan Ferrari Daytona SP3'ten sadece 599 adet üretildi.
Denizlispor, TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, maçın önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrenciler için Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Futbol Sahasında iftar programı düzenledi. Programa üniversite yöneticileri, kaymakam, müftü ve çok sayıda öğrenci katıldı. MSKÜ'de eğitim gören öğrencilerin bütçelerine destek olmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin iftar yemeği Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Ramazan ayının bereketli geçmesini temenni etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulunan milli takımın teknik direktörü Aytürk Kıyıcı, 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi Antalya'da kamp yaptığını ve hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Takımın hedefinin Faroe Adaları ve Ermenistan maçlarını kazanarak A Ligi'nde mücadele etmek olduğunu vurgulayan Kıyıcı, oyuncuların son durumlarını görmek ve birlikte oynama alışkanlığı kazandırmak için kampın önemli olduğunu ifade etti. Ay-yıldızlılar, 3 Nisan'da Faroe Adaları ve 9 Nisan'da Ermenistan ile karşılaşacak.
Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol A.Ş. ile yapacakları maçın hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Eskişehirspor'un gol anonslarını 18 yıldır yapan Gökhan Güldaş, Eskişehirspor sevgisiyle birlikte işini gönülden yaptığını ve aldığı teklifleri reddettiğini söyledi. Güldaş, Eskişehirspor'un maçlarını hasta dahi olsa seslendirmeye devam etmek istediğini belirtti.
Afyonkarahisarlı sporcu Kübra Saltık, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Para Yüzme Müsabakaları'nda üstün bir performans sergileyerek yarışmayı gümüş madalya ile tamamladı. Saltık, görme engeline rağmen azmi, disiplini ve yeteneği sayesinde diğer sporcular arasında öne çıktı ve engelli bireylerin spor yapma potansiyeline ışık tuttu.
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Altin Zeqiri, İstanbulspor maçında 3 puan almak istediklerini ve tek odak noktasının Rizespor olduğunu söyledi. Zeqiri, takımın geleceğini düşündüğünü ve sezonu iyi bir noktada bitirmek istediklerini belirtti.
Altay'ın 26 yaşındaki sağ beki Salih Sarıkaya, bu sezon ligde oynanan 27 maçın 26'sında forma giyerek aldığı 2 bin 247 dakika ile takımının en istikrarlı oyuncusu oldu. Mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, oyuncularının parasını ödeyemediği için devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ancak Salih Sarıkaya, elinde kalan oyunculardan en iyi verimi almayı başardı ve takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.
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