Bilecikli Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonasında 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
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Bilecikli Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonasında 5'te 5 Yaptı

Bilecikli Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonasında 5\'te 5 Yaptı

Edirne'de düzenlenen Ümit-Genç- Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular büyük bir başarıya imza attı. 5 sporcu madalyasını almadan yarışları bırakmadı. Emirhan Yılmaz ve Şevval Yağmur Tunca altın madalya kazanırken, Fatmanur Uçar gümüş madalya, Çilem Nur Söğüt ve Mert Kaplan ise bronz madalya kazandı. Sporcuların başarısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından tebrik edildi.

29.06.2024 11:15
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Bilecikli sporcular 5'te 5 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Edirne'de düzenlenen Ümit-Genç- Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Bilecik'ten katılan 5 sporcu madalyasını almadan yarışları bırakmadı. Emirhan Yılmaz ve Şevval Yağmur Tunca gösterdikleri başarı karşısında 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatmanur Uçar gösterdiği başarı karşısında 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Çilem Nur Söğüt ve Mert Kaplan ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcuların bu başarılarına kayıtsız kalmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir bu güzel başarı duygusuna yaşatan sporcuları tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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