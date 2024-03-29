Bilecikli sporcular Kocaeli\'den madalyalarla döndü

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.
Kocaeli'nde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvasında Süper Minikler kategorisinde müsabakaya çıkan Bilecikli sporcular madalyaların sahibi oldu. Aybars Ali Akpınar 50 kilogramda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Rüzgar Su 50 kilogramda 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve Antrenör Mustafa Akpınar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin ve Proje Koordinatörü Özgür Özdemir, Sosyal İçerme İçin Spor Projesi kapsamında yapılacak işbaşı ve gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi. Proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 10 kişilik bir ekiple nisan ayında Danimarka'ya gidileceği belirtildi.
Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları bir ilke imza atarak 2015 yılında yeni stadyum projesi yapmak için yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı’nın yeniden yapılması için miting düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, “10 yıl önce yıkıldı ve artık biz stadyumumuzu geri istiyoruz” dedi. Mitinge katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bakanlığın stadı yapmaması halinde belediye olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.
Olaylı Trabzonspor maçında yaşananların ardından ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, lige devam etmek istiyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka kazanmıştı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası ödül törenine katıldı. Vali Pehlivan, tesisin Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Mersin'in faaliyetlerle yıldızının giderek daha da parladığını vurgulayan Pehlivan, spor kenti olan Mersin'in altyapısının güçlü olduğunu ifade etti. Törende dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Atakaş Hatayspor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri de inceledi.
Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırlanan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli seçime günler kala temposunu arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecini ve projelerini ANKA Haber Ajansına anlatan Denizli, Çeşme’nin en büyük ihtiyaçlarından birinin sosyal konut olduğunu belirterek "Ekonomimizin geldiği yer itibarıyla alım gücünün düşmesi ile birlikte sosyal konut Çeşme’de ciddi bir beklenti. Biz de zaten bu konuyu proje lansmanımızda duyurduğumuz gibi 419 hanelik bir sosyal konut projesini Çeşme halkı ile benim dönemimde buluşturacağız” dedi.
Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, milli kalecisi Bülent Çetin'in açıklamalarına göre, takımdaki aile ortamının başarılarını etkilediği belirtildi. Alves Kablo, 22 maçta 21 galibiyet ve bir beraberlikle 64 puan toplayarak ligi birinci sırada tamamladı. Kulüp, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Bülent Çetin, takımın hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu ifade etti.
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