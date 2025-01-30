Bilecikli Sporcular Kuraş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Bilecikli Sporcular Kuraş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular Kuraş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Mersin'deki Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 3 madalya kazandı.

30.01.2025 11:05
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BİLECİK (İHA) – Mersin'de düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular gurur niteliğinde başarı tablosu elde etti.

Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Mersin ev sahipliği yaparken, Bilecikli genç sporculardan büyük başarı geldi. 48 kilogramda Merve Aybuke Özdemir 3'ncü, 57 kilogramda Sümeyye Deniz 3'ncüsü olurken, 100 kilogramda Mikail Zaloğlu 3'ncü oldular.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında "Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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