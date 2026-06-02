Bilecikli Sporcular Kuraşta Zafer Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecikli Sporcular Kuraşta Zafer Yükseltti

Bilecikli Sporcular Kuraşta Zafer Yükseltti
02.06.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli sporcular, Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak büyük bir başarı sağladı.

Bilecikli sporcular, Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na damga vurdu.

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Bilecik'i temsil eden sporcular toplam 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 120 kilogram kategorisinde mücadele eden Mikail Zaloğlu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Muzaffer Buğra Sezer ise Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Fatmanur Uçar da başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. 100 kilogram kategorisinde Polat Şentürk ve 66 kilogram kategorisinde Yiğit Topal ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Şampiyonanın dikkat çeken anlarından biri de 100 kilogram kategorisinde iki Bilecikli sporcunun karşı karşıya geldiği mücadele oldu. Sporcuların ortaya koyduğu performans, organizasyonda büyük beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcuların elde ettiği başarılar kentte sevinçle karşılanırken, sporcular ve antrenör Serkan Can tebrik edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Sporcular Kuraşta Zafer Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecikli Sporcular Kuraşta Zafer Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.