Bilecikli Taekwondo Sporcusu Altuğ Gesge, Türkiye'yi Güney Kore'de Temsil Edecek - Son Dakika
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Bilecikli Taekwondo Sporcusu Altuğ Gesge, Türkiye'yi Güney Kore'de Temsil Edecek

Bilecikli Taekwondo Sporcusu Altuğ Gesge, Türkiye\'yi Güney Kore\'de Temsil Edecek

Bilecikli şampiyon taekwondo sporcusu Altuğ Gesge, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında elde ettiği başarıyla Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

22.08.2024 11:01
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Bilecikli şampiyon taekwondo sporcusu Altuğ Gesge, Güney Kore'de Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.

Kastamonu'da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında 45 kiloda yarışan Bilecikli sporcu Altuğ Gesge gösterdiği başarı karşısında Türkiye şampiyonu oldu. Bilecikli sporcu Altuğ Gesge, Güney Kore'de yapılacak Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek ülkeyi en iyi temsil edeceklerine şüphesinin olmadığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Taekwondo Sporcusu Altuğ Gesge, Türkiye'yi Güney Kore'de Temsil Edecek - Son Dakika

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