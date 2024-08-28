Bilecikli Taekwondo Sporcusu İklim Metin Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Spor

Bilecikli taekwondo sporcusu İklim Metin Türkiye 3'üncüsü olarak başarıya imza attı.

İzmir'de 4 bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Bilecikli sporcu İklim Metin 55 kiloda yarışarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan Bilecikli sporcu İklim Metin başarılı bir galibiyete imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK