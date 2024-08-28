Bilecikli Taekwondo Sporcusu İklim Metin Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
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Bilecikli Taekwondo Sporcusu İklim Metin Türkiye 3'üncüsü Oldu

Bilecikli Taekwondo Sporcusu İklim Metin Türkiye 3\'üncüsü Oldu

İzmir'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Bilecikli sporcu İklim Metin 55 kiloda yarışarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

28.08.2024 10:40
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Bilecikli taekwondo sporcusu İklim Metin Türkiye 3'üncüsü olarak başarıya imza attı.

İzmir'de 4 bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Bilecikli sporcu İklim Metin 55 kiloda yarışarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan Bilecikli sporcu İklim Metin başarılı bir galibiyete imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Taekwondo Sporcusu İklim Metin Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika

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