Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, milli takım yolunda Bilecik'i temsil edecek.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Baraj Müsabakalarına katılan Ali Çınar Bilgin, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde üç ayrı milli takım barajını geçerek önemli bir başarı elde etti. Başarılı sporcu, 17-20 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Müsabakalarında milli takım hedefi için kulaç atarak Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcumuz Ali Çınar Bilgin'in üç ayrı kategoride milli takım barajını geçmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Uğur Özdemir'i ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Ali Çınar'ın Antalya'da düzenlenecek seçme müsabakalarında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, milli takım yolunda başarılar diliyorum" dedi.