Bilecikspor'un çiçeği burnundaki başkanından ilk açıklama

Bilecik spor Kulübü Başkanı Aydın Avcı'nın istifasının ardından yönetim kurulu üyelerince oy birliğine bu göreve seçilen Ali Muyşin bir açıklama yaptı.

Bilecik 1. Aamatör Lig B grubunun lideri Bilecikspor'un yeni başkanlığı seçilen Ali Muyşin, kendisini bu göreve layık gören yönetim kurulu üyerine teşekkür etti. Aydın Avcı' ya görev süresi boyunca Bilecikspor'a yapmış olduğu hizmetler için şahsı ve yönetim kurulu arkadaşları adına teşekkür eden Ali Muyşin sözlerine şöyle devam etti;

"Bildiğiniz gibi, Bilecikspor yönetiminde birlikte görev yaptığımız Aydın Avcı başkanımız gördüğü lüzum üzerine istifa kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz yaptığı olağanüstü toplantıda şahsıma teveccüh göstererek Bilecikspor Yönetim Kurulu Başkanlığına seçmiştir. Beni bu göreve layık gören yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecikspor Kulübü olarak gençlerimizin önce iyi bir insan sonra iyi bir sporcu olabilmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Katıldığımız her kategoride ki müsabakalarda yarışmacı kimliğimiz ve Bileciksporlu duruşumuz ile örnek olmaya devam edeceğiz. Alt yapıda ve spor okullarımızda tüm yaş kategorilerinde eğitime ve müsabakalara katılmaya devam edeceğiz. Burada ki kardeşlerimizin gelecekte önce Bilecikspor A takımı formasını giymesini ve daha sonra da üst liglerde ki diğer takımlarda futbol hayatlarına devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bu yıl ilk defa olmak üzere kadın futbol takımımızla 3'üncü profesyonel futbol liginde ilimizi temsil edeceğiz. Camiamızı ve Bilecik halkını tüm dinamikleriyle kadın futbol takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Erkek a futbol takımımızı bir üst lige taşımak için oyuncu kadromuz, teknik ekibimiz ve yönetim kurulumuz bir bütün halinde çalışıyoruz. Amacımız ligde ki liderliğimizi şampiyonluk ile taçlandırmaktır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve her geçen gün desteğini daha da arttıran taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum." - BİLECİK