Bilek Güreşi Şampiyonası Burdur'da Tamamlandı

Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Burdur'da sona erdi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre, organizasyonda 59 üniversiteden 252 sporcu mücadele etti.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda erkeklerde Gazi Üniversitesi şampiyon, Pamukkale Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Gümüşhane Üniversitesi birinci, Pamukkale Üniversitesi ikinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyelerince verildi.
