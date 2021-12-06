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Bilek güreşi şampiyonlarına ödül - Son Dakika

Bilek güreşi şampiyonlarına ödül

06.12.2021 10:53
Bilek güreşi şampiyonlarına ödül

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullararası Bilek Güreşi yarışması düzenlendi.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullararası Bilek Güreşi yarışması düzenlendi. Kıyasıya mücadele edilen Yarışmada, rakiplerin bileğini büken öğrenciler ise ödüllerini aldı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bilek Güreşi Turnuvası'ında genç öğrenciler ödül almak için ter döktü. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Okul Sporları Bilek Güreşi İl Birinciliği yarışmalarında şampiyonlar belli oldu. Düzenlenen müsabakada Nuri Buldu İl birincisi, Abdurrahman Elbeli İl ikincisi, Efe Akyol ve İbrahim Onur Çopur il üçüncüsü oldu. - DENİZLİ

Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilek güreşi şampiyonlarına ödül - Son Dakika Spor


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