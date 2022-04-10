Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika
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Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak

10.04.2022 15:00
Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak

Teniste Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I maçları yarın Antalya'da başlayacak.

Teniste Billie Jean King Cup Avrupa/ Afrika Grup I maçları yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 11 ülke A ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı.

Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük'ten oluşan A Milli Kadın Tenis Takımı, Macaristan, Sırbistan, Estonya ve Danimarka ile A Grubu'nda mücadele verecek.

B Grubu'nda ise Hırvatistan, İsveç, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya ve Gürcistan play-off etabına çıkabilmek için ter dökecek.

Toprak zeminli açık kortlarda oynanacak müsabakalar sonunda Avrupa/Afrika Grup I'de toplam 3 takım play-offa yükselecek.

Grup birincileri direkt play-offa çıkmaya hak kazanırken, ikinciler ise aralarında karşılaşacak ve galip gelen takım play-off etabında oynama hakkı elde edecek.

Gruplarını sonuncu sırada tamamlayan toplam iki takım küme düşecek.

Organizasyonu seyirciler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye ilk maçını Danimarka ile oynayacak

Organizasyonda müsabakalar yarın saat 10.00'dan itibaren oynanacak.

Türkiye ilk maçında Danimarka ile oynayacak. Sırbistan'da Estonya karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda ise Hırvatistan-İsveç, Avusturya-Bulgaristan, Gürcistan-Slovenya müsabakaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca 12-16 Nisan tarihlerinde Türkiye, Asya/Okyanusya Grup I'de yer alan Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Yeni Zelanda'nın maçlarına da ev sahipliği yapacak.

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Billie Jean, Antalya, Türkiye, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika
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