Bingöl Solhan Spor: 3-1 - Son Dakika

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Cafer (xxx), Mehmet (xxx), Hüseyin (xx), Enes (xx), Khani (xx), Halil (xx)BİNGÖL SOLHAN SPOR: Azizcan (xx), Doardo (xx), Dautefendic (xx), Ediz Kaan (xx), Grozdanov (xx), Halil İbrahim (xx), Fatih (xx), Alper (x), Celalettin (x), Onur (x), Uğur (x), Burak (x)SETLER: 23-25, 25-20, 25-15, 25-23SÜRE: 109 dakika (30, 26, 22, 31)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü haftanın açılış maçında Altekma evinde Bingöl Solhan Spor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-20, 25-15 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 28 puana ulaşırken, Solhan Spor 19 puanla düşme hattında kaldı.
Kaynak: DHA
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