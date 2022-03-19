Bingöl Solhanspor, Galatasaray'dan puan alarak umutlarını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Bingöl Solhanspor, Galatasaray'dan puan alarak umutlarını sürdürmek istiyor

19.03.2022 00:57
Bingöl Solhanspor, Galatasaray'dan puan alarak umutlarını sürdürmek istiyor

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta maçından galibiyet alarak umutlarını ligde kalma umudunu korumak istiyor.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta maçından galibiyet alarak umutlarını ligde kalma umudunu korumak istiyor.

Efeler Liginde mücadele eden ve bu sezon kötü bir süreç yaşayan Bingöl Solhanspor, ligde düşme potasına geldi. Solhanspor, Galatasaray maçı dahil geri kalan 2 maçı da alması durumunda ligde kalma umudunu yeşertecek. 19 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Karşıyaka Spor Salonunda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Solhanspor, hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

3 maçı da almak için sahaya çıkacaklarını belirten Solhanspor Başantrenörü Aykut Lale, matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini söyledi. Lale, "Kaybettiğimiz maçları da kazanmak için çıkmıştık ama sporun içinde bu var. Biraz tabi ki kırılganlık oluyor. Çünkü hiçbir sporcu maçı kaybetmek için sahaya çıkmaz. Ama bazen gücünüz yettiği oluyor yetmediği oluyor. Önümüzde 3 maç kaldı ve her maçı kazanmak için çıkacağız. Bu Galatasaray ile başlıyor. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Olur olmaz onu bilemem ama kazanmak için çıkacağız" dedi.

Taraftarı bu önemli maça davet eden Solhanspor pasörü Aziz Ataoğlan ise "Zorlu 3 maçlık bir periyoda girdik. Önümüzde de Galatasaray maçı var. Taraftarımızın önünde galibiyet almak istiyoruz. Bu maçları alırsak ligdeki hedeflerimiz devam edecek ve biz buna inanıyoruz. Önce Galatasaray'ı konuk edeceği ve maçı alıp taraftarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bingöl Solhanspor, Galatasaray'dan puan alarak umutlarını sürdürmek istiyor - Son Dakika


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