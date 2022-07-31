Kiğı Belediyesi koordinesinde yapılacak olan futbol sahasının yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Hikmet Özüağ , "Tek işimiz, şirin ilçemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmak. 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahamızın yapımı devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayıp değerli halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hikmet Özüağ, Futbol, Bingöl, Kiğı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor - Son Dakika

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