Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor - Son Dakika
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Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor

31.07.2022 13:50
Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımını devam ediyor.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımını devam ediyor.

Kiğı Belediyesi koordinesinde yapılacak olan futbol sahasının yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, "Tek işimiz, şirin ilçemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmak. 500 kişilik tribünlü sentetik çim yüzeyli futbol sahamızın yapımı devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayıp değerli halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Hikmet Özüağ, Futbol, Bingöl, Kiğı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiğı'da 500 kişilik tribünlü sentetik futbol sahası yapılıyor - Son Dakika
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