Organizasyonda ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Kupası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar yapılacak.

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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