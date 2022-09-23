Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak

23.09.2022 09:58
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak

Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak.

Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak.

Başkent Binicilik Kulübünün üç gün ev sahipliği yapacağı engel atlama yarışmaları başladı.

Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli kupalarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı da sahibini bulacak.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarın, TBMM Kupası ise 25 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Organizasyonda ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Kupası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar yapılacak.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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