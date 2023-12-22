11:36 •
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar•
11:05 •
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı•
Ligde ve Avrupa'da sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta son olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Yeni yönetimin hangi teknik adamla anlaşacağı merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftalar Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için binlerce tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları;
Son Dakika › Spor › Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika