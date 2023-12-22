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Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika
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Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesini istiyor.

22.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:46
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Ligde ve Avrupa'da sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta son olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Yeni yönetimin hangi teknik adamla anlaşacağı merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftalar Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın\'ı istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Fatih Pehli: istanbul takımları da muhalefet gibi herkes her şeyi biliyo ama adam bulamıyolar :) Yanıtla 2 1
  • ali veli: Sen kaç defa Fatih Terim i kovup geri getirmedin mi Yanıtla 5 3
  • Serkan Basar: ben bir fabrikada çalışıyorum yönetimde değilim :) 3 0
  • Serkan Basar: adamı gönderin sonra gene getirin mantık dışı başarılıydı neden kovdunuz diye sorarlar adama Yanıtla 15 5

Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika
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