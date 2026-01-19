Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor - Son Dakika
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
19.01.2026 07:35
Fenerbahçe'de Marco Asensio, Alanyaspor maçında Talisca'ya yaptığı asistle serisini dört maça çıkardı. İspanyol yıldız, bu sezon ligde üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk futbolcu olurken, taraftarlar sosyal medyada "O olmasaydı kazanamazdık" yorumlarıyla Asensio'ya övgü yağdırdı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun asist serisi Alanyaspor maçında da devam etti. İspanyol yıldız, karşılaşmanın 3. golünde Anderson Talisca'ya yaptığı "inanılmaz" asistle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

ASENSIO'DAN TALISCA'YA ŞIK ASİST

Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçta Marco Asensio, 3. golde Anderson Talisca'yı gole taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Asensio'nun pas kalitesine ve doğru zamanda doğru tercihi yapmasına sosyal medyada övgüler yağdırdı.

ASİST SERİSİ SÜRÜYOR

Asensio, ligde üst üste asist yaptığı maç sayısını dörde çıkararak form grafiğini yukarı taşıdı. Yıldız futbolcunun bu istikrarı, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında belirleyici rol oynadığını bir kez daha gösterdi.

TARAFTARDAN "ONSZ OLMASAYDI" YORUMLARI

Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, taraftarlar "O olmasaydı kazanamazdık" ifadeleriyle Asensio'nun katkısına dikkat çekti. Talisca'ya gelen 3. gol asistinin, bu yorumları daha da artırdığı görüldü.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    EVET ALANYA KALECISI (YILDIZ) OLMASA KAZANAMAZDINIZ. SAHADA DIKANLI GIBI OYNAYAN 10 KISI VARDI. YILDIZ HARIC 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    Ertuğrul olmasa kazanamazdı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
