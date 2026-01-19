Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun asist serisi Alanyaspor maçında da devam etti. İspanyol yıldız, karşılaşmanın 3. golünde Anderson Talisca'ya yaptığı "inanılmaz" asistle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında oynadığı maçta Marco Asensio, 3. golde Anderson Talisca'yı gole taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Asensio'nun pas kalitesine ve doğru zamanda doğru tercihi yapmasına sosyal medyada övgüler yağdırdı.
Asensio, ligde üst üste asist yaptığı maç sayısını dörde çıkararak form grafiğini yukarı taşıdı. Yıldız futbolcunun bu istikrarı, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında belirleyici rol oynadığını bir kez daha gösterdi.
Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, taraftarlar "O olmasaydı kazanamazdık" ifadeleriyle Asensio'nun katkısına dikkat çekti. Talisca'ya gelen 3. gol asistinin, bu yorumları daha da artırdığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)