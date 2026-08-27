Bioderma Pro Beach Tour Bartın Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bioderma Pro Beach Tour Bartın Başladı

Bioderma Pro Beach Tour Bartın Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnkumu'nda düzenlenen turnuvada 5 ülkeden yüzlerce sporcu 3 gün süresince yarışacak.

BARTIN Belediyesi ev sahipliğinde, farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Bioderma Pro Beach Tour Bartın' etabı, İnkumu tatil beldesinde başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde İnkumu Plajı'nda düzenlenen organizasyon 3 gün sürecek. Turnuvada erkekler kategorisinde 16, kadınlar kategorisinde ise 25 takım mücadele ediyor. Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Bosna Hersek ve Ukrayna'dan sporcuların da katıldığı turnuvada, ilk gün erkek ve kadın takımlarının karşılaşmaları oynandı. Uzun süredir hazırlık yapan sporcuların mücadeleleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, "Burada yapılan turnuvaya 5 ülkeden takımlar katılıyor. Turnuvaya katılanlara Türkiye, dünya ve olimpiyatlar için puan verilmektedir. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Bartın Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen bir organizasyondur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten gelen sporcular burada kurulan iki sahada mücadele etmeye başladılar. Cumartesi günü de final maçları oynanacak" dedi.

29 Ağustos'ta oynanacak final müsabakalarıyla turnuva sona erecek.

Kaynak: DHA

Bioderma, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bioderma Pro Beach Tour Bartın Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü

16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 17:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bioderma Pro Beach Tour Bartın Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement