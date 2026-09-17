Biotekno Körfez Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 94-93 yenildi - Son Dakika
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Biotekno Körfez Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 94-93 yenildi

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Biotekno Körfez Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri çeyrek finalinde Yunanistan'ın Promitheas takımına 94-93 mağlup oldu. Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçta rakibine yenilen Biotekno Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası gruplarında devam etme hakkı kazandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri çeyrek finalinde Biotekno Körfez Basket, Yunanistan'ın Promitheas takımına 94-93 yenildi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde geçen Biotekno Körfez Basket, soyunma odasına 51-46 geride gitti.

Biotekno Körfez Basket, üçüncü çeyreği 72-69 üstün tamamlasa da mücadeleden 94-93 galip ayrılan Promitheas, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Biotekno Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası gruplarında devam etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA
BulgaristanYunanistanSamokovKörfezSporSon Dakika

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