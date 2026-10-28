Biotekno Körfez Basket, Valmiera'yı 87-85 yenerek üçüncü galibiyetini aldı

Biotekno Körfez Basket, Valmiera'yı 87-85 yenerek üçüncü galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Biotekno Körfez Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. maçında Letonya'da konuk olduğu Valmiera Glass VIA'yı 87-85 mağlup etti. Grupta üçüncü galibiyetini alan Körfez Basket, Boo Buie'nin 29 sayısıyla öne çıkarken rakibine üçüncü yenilgisini yaşattı.
Biotekno Körfez Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 4. maçında konuk olduğu Letonya'nın Valmiera Glass VIA ekibini 87-85 yendi.
Valmiera Olimpik Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk çeyreği, Biotekno Körfez Basket'in 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta başa baş oyun sürdü ve soyunma odasına 40-40 eşitlikle girildi.
Biotekno Körfez Basket, üçüncü çeyreğini 67-61 üstün bitirdiği karşılaşmayı 87-85 kazandı.
Boo Buie, 29 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Bryce McBride'ın 25 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
Böylece Biotekno Körfez Basket, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Valmiera Glass VIA ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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