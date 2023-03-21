Son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştıran, futbolculuk döneminde ise Fenerbahçe ile gol krallığı yaşayan ve "Asker" lakabıyla tanınan Bülent Uygun, siyasete atıldı.
Sakarya yerel basını medyabar.com'da yer alan habere göre, ünlü teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.
Çaykur Rizespor'daki görevinden 22 Eylül 2021'de ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, o günden bu yana takım çalıştırmadı.
Son Dakika › Spor › Bir iddia daha! Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor - Son Dakika