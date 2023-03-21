Bir iddia daha! Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor - Son Dakika
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Bir iddia daha! Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor

21.03.2023 10:04

Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Bülent Uygun'un AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adalığı için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştıran, futbolculuk döneminde ise Fenerbahçe ile gol krallığı yaşayan ve "Asker" lakabıyla tanınan Bülent Uygun, siyasete atıldı.

AK PARTİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

Sakarya yerel basını medyabar.com'da yer alan habere göre, ünlü teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Çaykur Rizespor'daki görevinden 22 Eylül 2021'de ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, o günden bu yana takım çalıştırmadı.

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Teknik direktör Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi Teknik direktör Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi

Bülent Uygun, Rizespor, AK Parti, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir iddia daha! Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir iddia daha! Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor - Son Dakika
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