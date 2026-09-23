Bir süredir tedavi gören Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında vefat etti

Bir süredir tedavi gören Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını duyurdu. Kulüp, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kalender için başsağlığı mesajı yayımladı; cenazenin memleketi Adana'da toprağa verileceği belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." denildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Tolga Kalender'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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