Bir zamanlar Manchester United\'daydı! Vanspor\'a imza attı

TFF 2. Lig'de şampiyon olan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK, yeni sezona iddialı bir kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

ALIOU TRAORE VANSPOR'DA

Kırmızı-siyahlılar, bir dönem Manchester United'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde mücadele eden Fransız orta saha oyuncusu Aliou Traore'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Manchester United altyapısında yetişen, kariyerinde Göztepe ve son olarak Keçiörengücü formaları giyen Aliou Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giyen 24 yaşındaki Traore, 35 maçta 1 golve 4 asistlik performans sergiledi.