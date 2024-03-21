Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor

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İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, sahibi Acun Ilıcalı, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"OLAYLARIN ANA SEBEBİ HAKEMLER"

Ülkemizdeki son yaşanan olaylar hakkında konuşan Ilıcalı, " Türkiye'deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan'da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80'ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" dedi.

"MUTLAKA BİR TAKIM DAHA ALACAĞIZ"

Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturmak istediklerinin altını çizen Ilıcalı, "Hull City'e yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya'da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Taraftar olarak Türkiye'de yeterince cefa çektiğini belirten Acun Ilıcalı, Türkiye'de kulüp satın almak istemediğini ifade etti. Ilıcalı, Premier Lig'i dünyanın NBA'yi olarak gördüğünü belirterek, "Bu lig daha da ileriye gidecektir. Bu yolculukta Championship takımı almaya karar verdim. İngiltere'de ilk gittiğim yer Hull'du. 4-5 takım daha vardı. Taraftarı, stadı gördüm sonra takım bizimdi. Avrupa'da İngiltere'yi temsil etmek istiyoruz" dedi.