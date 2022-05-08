Birisi anneliğin önemine, diğeri barışa vurgu için koştu - Son Dakika

- Birisi anneliğin önemine, diğeri barışa vurgu için koştu

Farkındalık için koştular, maratonun gözdesi oldular

EDİRNE - 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 16 aylık bebeği ile katılan bir anne ile savaşın yerini barışın alması için beyaz takım elbiseyle katılan sporcular maratonun ilgi odağı oldu.

Yarışmaya beyaz takım elbise giyerek katılan Bilal Gül, her yıl katıldığı maratona bu yıl barışı simgeleyen beyaz renkli takım elbiseyle katıldığını belirtti. Yerli ve yabancı birçok sporcunun katıldığı maratonda sporculardan birisi 16 aylık bebeği ile koşarak anneliğin önemine, diğeri ise beyaz beyaz takım elbise ile koşarak barışa dikkat çekti.

Bu yıl maratonun Anneler Günü'ne denk gelmesi sebebiyle farkındalık oluşturmak isteyen ve 16 aylık bebeği ile koşuya katılan Elif Kurtulmuş ve savaşların yerini barışın almasını istediği için beyaz takım elbise ile koşan Bilal Gül, maratonun ilgi odağı oldu.

Maratona damga vuran noktalardan birisi de 16 aylık bebeğiyle birlikte maratona katılan bir anne oldu. Anneler Günü olması ve bir annenin çocuğu ile birlikte kilometrelerce koşarak maratonu bitirmesi, duygu dolu anlar yaşattı.

"16 aylık bebeğimle koşmak keyif verici oldu"

16 aylık bebeği ile birlikte maratona katılan Elif Kurtulmuş, "Yaklaşık 7-8 yıldır koşuyorum. Çocuğum ile birlikte koşmak zor oldu 6. Kilometrede ağlamaya başladı sonra müzik açtım sustu. Daha önce de tekerlekli sandalye ile koşmuştum. Bebeğimle birlikte koşmak ayrı bir keyif verdi" ifadelerini kullandı.

"Barışın simgesi olan beyaz takım elbise ile koşmaya karar verdim"

Maratona takım elbise ile katılan Bilal Gül, "Bu yıl 7. kez düzenlenen Edirne Maratonu'nda koştum. Her yıl katılıyorum. Buradaki tarihi güzellikleri keşfetmek için çok iyi bir fırsat oldu. Tarihi Meriç ve Tunca Nehri köprülerinin üzerinden geçerek adeta tarihi yaşıyoruz. Geçen yıl kırmızı takım elbise ile koştum, bu sene dünyadaki durumlardan dolayı barışın simgesi olan beyaz takım elbise ile koşmaya karar verdim. Ülkemize değer katan büyük bir organizasyon burada olmaktan çok keyif aldım" şeklinde konuştu.