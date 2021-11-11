Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu Açıklaması

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Gelecekte hedef organizasyon değil, sporcu yetiştirmek ve dünya ile olimpiyatlarda madalyadır." dedi.

Konya'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Müftüoğlu, bir restoranda yaptığı konuşmada, Mevlana'nın, 'Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım' sözünü felsefe edindiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bisiklete verdikleri öneme dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecekte bu şehirden madalya kazanan, önemli dereceler elde eden sporcuların çıktığını görmek istiyoruz. Konya veledromunda emeği geçenlere ve eski başkan Erol Küçükbakırcı'ya da çalışmaları için teşekkür ederiz. Ben ego tatmin etmek için bu göreve gelmedim. Burası hepimizin. İnşallah güzel bir sistem kurarak, 2024'te olimpiyata hazırlık, 2028'de de madalyayla ilgili hedeflerle yola çıkıyoruz. Gelecekte hedef organizasyon değil, sporcu yetiştirmek ve dünya ile olimpiyatlarda madalyadır."

Müftüoğlu ayrıca, ilkokullarda çocukların erken yaşta bisikletle tanışmaları için proje hazırlayacaklarını, yeni yetişecek sporculardan madalya beklediklerini dile getirdi.