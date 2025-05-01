Bisiklet Turu Marmaris-Aydın Etabı İptal

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileri, hakem komitesiyle bir toplantı yaparak, nötral startın saat 10: 40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın (2 Mayıs) 6. etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek.
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