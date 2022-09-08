Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

08.09.2022 11:06
Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

Bisikletçilerin gözde mekanı haline gelen Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı.

Bisikletçilerin gözde mekanı haline gelen Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen master planıyla Erciyes Dağı'ndan 4 mevsim yararlanıldığını söyledi.

Erciyes AŞ olarak yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Cıngı, "Kışın kayak ve kar sporlarının yoğun olarak yapıldığı merkezimizde yazın da bu altyapıyı değerlendirmek, şehir ekonomisine katkı sağlamak adına sürekli arayış içindeyiz." diye konuştu.

Her yıl binlerce sporcu kamp yapıyor

Cıngı, dünyanın kış sporları anlamında en bilinen kayak merkezlerinin bulunduğu Alpler'de de yaz aylarında bisiklet sporcularının yarışa katıldığını ve yüksek irtifa kampları yaptıklarını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde birçok ilke imza attıklarının altını çizen Cıngı, şunları kaydetti:

"Bisiklet her yerde sürülebilir ama bir yerde rota oluşturduğunuz, işaretlemeler yaptığınız zaman turistik ürün haline geliyor. Biz ilk olarak dağ bisikleti rotalarımızı, akabinde down hill pistlerini oluşturduk. Bu alanlarda Avrupa kupaları yaptık. Bu alanda kendimizi kanıtladıktan sonra dünyanın birçok bölgesinden bisiklet takımlarını Erciyes'te yüksek irtifa kampında ağırladık. Erciyes'e her yıl yaklaşık 25 ülkeden binlerce bisiklet sporcusu geliyor ve yüksek irtifa kampı yapıyor."

???????- Eylülde 4 yarış daha yapılacak

Cıngı, kamp yapan sporcuları uluslararası yarışlara dahil ederek onların olimpiyat yolunda puan alabilecekleri yarışlar düzenlemeye başladıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"İlk uluslararası yarışımızı 2015 yılında yapmıştık. Son 7 yılda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) onayladığı ve takvimine aldığı 155 uluslararası bisiklet yarışı düzenledik. Eylül ayında 4 yarışımız daha var. 2022 yılının sonu itibarıyla bu sayı 159'a çıkmış olacak. Yarışlarımızı artık sadece Erciyes'te yapmıyoruz. Kayseri'nin diğer turizm bölgelerini, tanınmasını isteğimiz tarihi güzelliklerinin olduğu lokasyonları ve uluslararası kadraja girmesini istediğimiz güzellikleri de içerisine alacak rotalar oluşturuyoruz. Bu çalışmaların sonucu Uluslararası Bisiklet Birliğinden ve gelen sporculardan övgüler almış olduk. Erciyes artık dünya çapında bir bisiklet merkezi haline geldi diyebiliriz. Bu çalışmalar devam edecek."

Erciyes'i bisiklet sporunda global bir marka haline getirme yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini aktaran Cıngı, hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını Erciyes'ten vermek olduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Toros Dağları, Türkiye, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement