Bitexen Adana 1954, TFF 3. Lig 4. Grup\'ta şampiyonluğunu ilan etti

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bitexen Adana 1954 kupasını aldı.
Yeni Adana Stadı'nda ağırladığı İdaş Çatalcaspor'u 3-1 mağlup eden Bitexen Adana 1954 için maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Futbolcular ve teknik kadro kupa töreni için sahaya çıktı.
Kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'dan alan Bitexen Adana 1954'ün oyuncuları, kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı.
Bitexen Adana 1954 Başkanı Menderes Kutlu, kupa töreninde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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