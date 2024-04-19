Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Maç, 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

19.04.2024 17:43
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

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