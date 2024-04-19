Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.
Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.
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Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen 'Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon bitiren Mihalıççık Belediyespor ile ikinci sırada tamamlayan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'inde mücadele edecek. Maçlar sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Güneysu Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.
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