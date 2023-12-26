Bitexen Antalyaspor Başkanı: Biz de üçüncü olabiliriz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Fenerbahçe ve Galatasaray kendi arasında mücadele ediyor. Sonraki takımlar ise adeta üçüncülük mücadelesi veriyor. Biz de üçüncü olabiliriz. Spor şanssızlığı yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü ya da dördüncü pozisyondaydık." dedi.

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Atakaş Hatayspor maçında kalecileri Helton Leite'nin omzunun kırılmasıyla yaşadıkları şanssızlıkların Yukatel Adana Demirspor maçında kaçırılan penaltı ile sürdüğünü söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana oynadıkları 9 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarını belirten Boztepe, "Aynı hırsla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon hedeflerimiz değişmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimize getirmek istiyoruz. Ligde de üst sıralarda olmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi arasında mücadele ediyor. Sonraki takımlar ise adeta üçüncülük mücadelesi veriyor. Biz de üçüncü olabiliriz. Spor şanssızlığı yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü ya da dördüncü pozisyondaydık." diye konuştu.

Takımda birlik ve beraberlik olduğuna işaret eden Boztepe, takviyeler gerektiğini, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in istekleri doğrultusunda 3 oyuncu transferi yapmayı planladıklarını vurguladı.

Boztepe, verim alamadıkları birkaç oyuncuyla yolları ayırmayı düşündüklerini ifade etti.

Futbolcuların maaşlarının ödenmesiyle ilgili bir sorun yaşamadıklarına dile getiren Boztepe, futbolcuların maaşlarının düzenli olarak yatırıldığını kaydetti.

Son haftalarda Türk futbolunda bazı talihsiz olayların yaşandığı anlatan Boztepe, "Ligin değerinin artması için bu tarz olayların yaşanmaması gerekiyor. İnşallah bundan sonra böyle bir sorun yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Boztepe, Saric ve Kaluzinski'yle ilgilenen kulüpler olduğunu ancak bu futbolcuları satmayı düşünmediklerini söyledi.

Toplantıya ayrıca basın sözcüsü Alkan Evren ve asbaşkan Akın Tatlıpınar da katıldı.