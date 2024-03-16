Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şansın kendilerinden yana olduğunu söyledi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, şansın kendilerinden yana olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Kısıtlı bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Ülkenin hassas noktalarına dokundu, biz de göndermek zorunda kaldık. İhtiyacımız olan oyuncularımız vardı. Ekonomik olarak takımı zor duruma sokmak istemiyorum. Bana 'elimizdeki kadroyla ligde kalır mıyız' dediler, ben de kalırız dedim. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Ben de hamle yapalım, takımda rekabet olsun istiyorum ama işimiz, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu takımları maddi olarak zor durumda. Gelirlerin yukarı çıkması lazım. Bu durum Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini engeller. Anadolu takımlarının televizyon gelirlerinin yukarıda olması gerekiyor, yoksa kadro kurmak dövizden dolayı çok zor."
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. Futbol böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi. İftar programına 60 şampiyon sporcu katıldı. Öncü Spor, gençlerin sporla buluşmasını sağlayarak başarılar elde etmeye devam ediyor. Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, gelecekte olimpiyat şampiyonluklarını da hedeflediklerini belirtti.
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