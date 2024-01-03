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Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde pas ve şut çalışması yaparak antrenmanlarını tamamladı. Antalyaspor, Antalya derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
03.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:29
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antalyaspor, Antalya derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA
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